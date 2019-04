'El Hankouri moet nou echt een keer in de basis'

Dat zegt analist Jan Veenhof in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord. 'Het is alweer een tijdje geleden dat Groningen gescoord heeft, ik weet niet eens meer wie de laatste was.'

Dat was overigens Iliass Bel Hassani, die de winnende goal maakte tegen VVV-Venlo.

Roep om El Hankouri

Groningen leed dit weekend tegen AZ de eerste nederlaag sinds 26 januari: 1-0. Mo El Hankouri kwam een half uur voor het einde in de ploeg voor de tegenvallende Ritsu Doan.

'Toen El Hankouri er in kwam, gebeurde er wat. Net als de voorbije weken. Ik vind echt dat die gast nou een keer in de basis moet', zegt verslaggever Stefan Bleeker. 'Bijvoorbeeld voor Bruns, dat zou een logische optie zijn. Die vond ik ook weer niet heel sterk.'

Doan valt tegen

Japans international Doan zoekt al een aantal weken naar zijn vorm. Veenhof: 'Hij speelt gewoon niet goed, hij zit niet zo lekker in z'n vel als voor de winterstop. Hij had zaterdag één mooie actie en dat was het dan. Hij heeft op dit moment niet de acties in huis van de Doan die we kennen.'

Twee thuisduels

Dinsdag speelt Groningen tegen De Graafschap. Het is maar de vraag of de geblesseerd uitgevallen Mike te Wierik daar weer bij is. Bleeker: 'Dan zakt Memisevic waarschijnlijk terug naar de verdediging en komt er een plekje vrij voor El Hankouri.'

Na de thuiswedstrijd tegen De Graafschap wacht komend weekend Excelsior. Opnieuw thuis. 'Zes punten moet kunnen. Maar het zal even wennen zijn, omdat ze nu weer moeten aanvallen', zegt Veenhof.

