Stadskanaal komt met Stolpersteine-app: 142 stenen, 142 verhalen

De gedenkstenen liggen op plaatsen in de gemeente waar Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gewoond hebben.

'Slachtoffers nooit vergeten'

Alie Noorlag van Comité Stolpersteine was betrokken bij de ontwikkeling van de app en benadrukt het belang ervan.

'Het is belangrijk om de slachtoffers te herdenken en dat wij nooit zullen vergeten. Het vastleggen van de verhalen en locaties in deze app zorgt ervoor dat we ons blijven realiseren hoe belangrijk het leven in vrijheid is.'

Gedood in Auschwitz

Gebruikers van de app kunnen onder meer het verhaal van David Kropveld lezen. Hij werd op 18 april 1892 geestelijk gehandicapt geboren en later verpleegd in het ´Apeldoornsche Bos´, een Joods psychiatrische inrichting. Met andere patiënten en verzorgers werd David op 23 januari 1943 in een gesloten trein naar Auschwitz vervoerd. Direct bij aankomst, op 25 januari 1943 werden ze gedood.

Gesprek met ooggetuigen

De presentatie van de app is één van de activiteiten tijdens de Bevrijdingsdag, op vrijdag 12 april. De gemeente Stadskanaal is dit jaar gastgemeente voor Stichting Vier 5 mei.

In dat kader gaan leerlingen van 14 basisscholen volgende week bij verschillende Stolpersteine langs. Ook komen ze in gesprek met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog.

