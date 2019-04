Rondje Groningen: Ronald Goedemondt weet wel waarom de Sissy-Boy zwalkt

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) De eerste elektrische fiets?

Groninger Sibrandus Stratingh ontwierp ooit de eerste elektrische auto. Geen 1 april-grap. Volgens het Universiteitsmuseum Groningen bleef het daar niet bij.

2) Roy recenseert de nieuwe trein

Wel stopcontacten, minder zitcomfort.

3) Groningse universiteitsartikelen bij De Correspondent

Koen Maree (DvhN), Jasper Been (GroenLinks) en Bart Hekkema (PvdD) klimmen de komende tijd in de pen om bij De Correspondent te schrijven over het concurreren van universiteiten. Over Cash-cow studies... En brave witte meisjes.

4) Sandra voelt zich jarig

De SP-politicus die zich inzet voor het gasdossier, voelde zich ook op sociale media erg jarig zondag.

5) Zware klus

Waar je misschien niet bij stilstaat, terwijl het naast je huis gebeurt.

6) Alweer veel gedaan

Aardbevingsmigrant John Lanting laat maandagochtend op Twitter maar even weten dat hij zijn draai gevonden heeft in Hongarije.

7) Mooie avond in Lauwersoog

Angelique kiekte deze prachtige zonsondergang bij Lauwersoog zondag. Kon veel minder.

8) Mocht je hem gemist hebben

Lees dan zeker ons overzicht van Groningse 1 april-grappen. Van babybier tot fietsbelasting, van Ponypark Pieterburen tot de kleur van het Groninger Forum kiezen.

9) Mooi tochtje

Vlogger Kalvijn heeft er een mooi dagje op de fiets opzitten. Hij doorkruiste in één dag alle provincies.

10) Waarom Sissy-Boy failliet gaat

Cabaretier Ronald Goedemondt heeft wel een idee.

11) Romke Visser: Geen postbode meer, wel een mooi mens

Voormalig PvdA-Statenlid stopt als postbode. Afgelopen zaterdag liep hij voor het laatst zijn ronde. HogelandNieuws sprak met hem tijdens zijn lunch.

Rondje Groningen