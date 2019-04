Stad Groningen heeft hoogste percentage huurwoningen in particuliere handen

Groningen is koploper met huurwoningen in particuliere handen (Foto: Dag van de Architectuur Groningen)

Nergens was het aantal huurwoningen dat in handen was van bedrijven, institutionele beleggers en particulieren vorig jaar zo groot als in de gemeente Groningen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 15,1 procent van alle huurwoningen in Groningen was in handen van de particuliere sector. Daarachter volgen in onze provincie Delfzijl en Veendam, met zes procent.

De cijfers zijn gebaseerd op 2018, dus nog voor de herindeling met Haren en Ten Boer.

Op de landelijke ranglijst volgen na de stad Groningen Vaals (14,7 procent), Den Haag (12,7) en Amsterdam (12).

Landelijk beeld

Landelijk gezien is het aandeel corporatiewoningen op het totaal van alle huurwoningen is de voorbije jaren kleiner geworden. Het landelijk gemiddelde ligt op zes procent.

Vorig jaar was 69 procent van alle huurwoningen in bezit van corporaties. Dat was in 2012 nog 73 procent. Een van de oorzaken is dat corporaties de afgelopen jaren relatief weinig huurwoningen hebben bijgebouwd en tegelijkertijd een aanzienlijk aantal woningen hebben afgestoten.

Hoger in steden

Van de overige huurwoningen is bijna de helft in handen van particulieren. Het gaat daarbij onder andere om ouders die een appartement voor studerende kinderen kopen en overige kamers verhuren, maar ook om vakantieverhuur via platforms als Airbnb. Het aandeel van particuliere verhuurders is dan ook relatief groot in steden, zoals in Groningen.

Onder particuliere sector wordt verstaan: alle verhuurders behalve de woningcorporaties, zoals bijvoorbeeld Lefier en Nijestee in Groningen. Deze cijfers staan los van het aantal huurwoningen in de sociale en vrije sector.

