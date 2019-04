Bedreigingen windpark in Opsporing Verzocht

Dat bedrijf kreeg een dreigbrief, omdat het meewerkt aan de bouw van het windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer, langs de Gronings-Drentse provinciegrens. Vanwege die bedreiging leverde Avitec de opdracht weer in. Avitec was eerder al het doelwit van asbestdumping in Delfzijl.

Ook gedeputeerde Fleur Gräper kreeg een dreigbrief. Daarvan is aangifte gedaan.

Videoboodschap

De politie is ervan overtuigd dat er mensen zijn die meer kunnen vertellen over de bedreigingen. In een videoboodschap riep de politie hen vorige week op om zich te melden. 'Tot op dit moment zult u misschien gedacht hebben: dat ga ik maar niet delen. Dan krijg ik gedoe', aldus de politie in de video.

Naar aanleiding van de video kwamen vorige week al twee tips binnen. De politie hoopt dit aantal te vergroten door er ook op tv aandacht aan te besteden.

