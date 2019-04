Afvalkunstenares Maria Koijck uit de stad Groningen is bezig een soort Paard van Troje te maken, gevuld met rommel afkomstig van de containerramp met de MSC Zoe. Het beeld heet Zoe the Ponie.

Dat is een verwijzing naar de My Little Pony's die aanspoelden na de ramp. Het kunstwerk wordt onderdeel van een expositie over de containerramp bij het Zeehondencentrum Pieterburen. Maar het idee is ook het beeld te laten zien op het Binnenhof in Den Haag

Bang voor papieren tijger

'Die containerramp zal nog decennia lang voelbaar zijn in het gebied, ik ben zo bang dat de afhandeling weer een papieren tijger gaat worden. Dat er gezegd wordt: Het is niet onze schuld. Maar jongens: het is werelderfgoed en dat is gewoon verpest! Ik wil dat het in beeld blijft.'

Vier meter hoog

Nu staat er alleen nog een metalen frame, dat deels met tie-wraps aan elkaar gehouden wordt. Zoe the Ponie wordt ongeveer vier meter hoog, maar is demontabel. 'Dan kunnen we hem makkelijk vervoeren.'

Oproep

Koijck heeft ook een oproep voor de directies van de rederij en de verzekeringsmaatschappij en de kapitein van het schip. 'Kom gezellig een keer een weekend naar het wad, dan laten wij zien wat er nou eigenlijk aan de hand is. Plastic wordt zinloos gebruikt, daar strijd ik tegen.'

De onthulling van het kunstwerk is op 20 april.

