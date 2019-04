De Koffiecorner #23: Martin wil Sierhuis altijd in de basis en Lycurgus blijft topclub

Deze podcast is dat Reint-Jan Auwema, manager bij volleybalclub Abiant Lycurgus. Hij kreeg nogal wat kritiek van volleybalvolger Karel-Jan Buurke, die deze aflevering met Auwema discussieert over zijn werkzaamheden.

-Martin Drent: 'Het enige negatieve is dat Sierhuis altijd moet spelen'

-Reint-Jan Auwema: 'Ik zou elk jaar een openbaar financieel jaarverslag publiceren'

-Karel-Jan Buurke: 'Ik vind dat jij zeer laconiek en nonchalant overkomt'

-Niiwino Geertsema: 'Ik was aardig verrast door wat Dynamo niet liet zien'

-Reint-Jan Auwema: 'We gaan er met Nedmag zeker niet op achteruit, we blijven om de titel spelen'

*Overigens zit er een 1-april grap in deze podcast, waar zelfs de makers met open ogen zijn ingetuind.