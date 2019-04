Wethouder overweegt actie tegen lokale omroep na uitzending: 'Ik laat me zo niet wegzetten'

De omroep en de wethouder botsten afgelopen vrijdagavond over een uitzending met als onderwerp de bouw van het leer- en sportpark De Langeleegte.

Aanleiding voor de actie van Schmaal is een bericht op de site van de omroep. RTV1 zegt dat Schmaal eiste dat de uitzending van RTV1 Actueel op vrijdagavond zou worden stopgezet. Volgens de Veendammer wethouder is daar niets van waar.

'Het zit anders'

Programmamaker Roel Bouland van RTV1 had een telefonisch interview met Schmaal over de bouw van het Leer- en Sportpark De Langeleegte. Bouland stelde vragen, die volgens Schmaal onjuiste informatie bevatten over het aanvullend krediet van negen miljoen euro.

'Afgelopen vrijdag heb ik een interview gegeven aan RTV1', zegt Schmaal. 'In dat interview werd gesteld dat de begroting is goedgekeurd, maar ik heb uitgelegd dat het plan voor extra middelen voor het leer- en sportpark is goedgekeurd. Dat is iets anders. Dat heb ik keurig uitgelegd. Daarop werd gesteld dat de begroting niet dekkend was, ook toen heb ik uitgelegd dat het anders zat.'

Ik heb de technicus gebeld en gezegd: Wat is dit voor onzin? Henk-Jan Schmaal - wethouder Veendam

'We hebben een beller'

'Daarna ging het programma verder en zaten er leerlingen in de uitzending. Toen werden er verschillende onjuistheden gemeld. Daarop heb ik de technicus gebeld en gezegd: 'Wat is dit voor onzin? Je geeft foute informatie aan mensen.' De technicus zei: ik ga er niet over, u wordt teruggebeld. Vervolgens word ik doorgezet naar de uitzending, waar de presentator zei: 'We hebben een beller, de wethouder, die wil dat we stoppen.' Dat heb ik nooit gezegd. Daarna wordt er wel een bericht gemaakt met de kop 'Wethouder eist stopzetting uitzending.'

'Dit is laakbaar'

Schmaal overweegt nu stappen tegen de omroep. 'Dit is laakbaar', zegt de GemeenteBelangen-wethouder. 'Dat we overwegen actie te ondernemen is wel helder. Ik laat me zo niet wegzetten. Of dat een juridische actie wordt? Dat weet ik nog niet, ik wil dit eerst in het college en met de mensen van team communicatie bespreken.'

De wethouder heeft stopzetting van de uitzending geëist. Dat is tornen aan persvrijheid Roel Bouland - presentator RTV1

Roel Bouland, de presentator van het programma RTV1 Actueel, bestrijdt de lezing van Schmaal.

'De wethouder heeft weldegelijk stopzetting van de uitzending geëist', zo laat hij weten. 'Dat is tornen aan de persvrijheid.'

Volgens Bouland is het volgende gebeurd: 'We hadden een gesprek over het geld voor het leer- en sportpark De Langeleegte. In het eerste interview stel ik Schmaal vragen over de begroting en over het plan. Daarna zitten er leerlingen in de studio die zeggen dat er veel onduidelijk is over de plannen.'

Getuigen

Daarna is het volgens Bouland 'ontspoord'. 'Tijdens dat moment wordt de technicus opgebeld door een scheldende wethouder die zegt: 'Wat kramen jullie g*dverdomme voor onzin uit? De uitzending moet stoppen!' En als de wethouder dat ontkent, er waren ook mensen van Parkstad Veendam bij ons in de studio, ik heb zes getuigen die dit kunnen bevestigen.'

Bouland erkent dat hij soms niet de juiste informatie gaf. 'Maar dat heb ik in de uitzending ook gezegd waarom dit komt. We doen aan burgerjournalistiek, we werken met vrijwilligers en ik heb de wethouder de ruimte gegeven zijn verhaal te doen. Of ik het de volgende keer anders zou doen? Nee, ik had de dingen niet anders gedaan. Ik sta bekend als een kritisch interviewer. Dat is mijn stijl.'

Klacht

De partij GemeenteBelangen Veendam heeft een officiële klacht ingediend bij het bestuur van RTV1, zo laat fractievoorzitter Christel Knot weten.

Via deze link is een deel van de uitzending terug te luisteren.

