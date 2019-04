Peuteropvang moet de oplossing zijn voor leerlingenterugloop in Pekela

De komst van een peuteropvang in de Feiko Clockschool in Oude Pekela moet zorgen voor een toename van het aantal leerlingen. Dat aantal op die school is in zo'n vijftien jaar tijd afgenomen van 420 naar 240.

Dat terwijl even verderop De Groenling, een gebouw met drie basisscholen, uitpuilt.

Leerlingen blijven weg

Enkele jaren geleden begon De Groenling met een peuterspeelzaal in het gebouw. Dat had direct gevolgen voor de Feiko Clockschool vijfhonderd meter verderop. Daar nam het aantal leerlingen sindsdien sterk af.

Mark van der Laan, intern begeleider op de Feiko Clockschool: 'Men kiest niet altijd voor de school, maar voor de praktische kant. Als je peuter op de opvang in De Groenling zit en je kunt vervolgens kiezen uit drie scholen, dan is het logisch dat ouders daar blijven.'

Dat zorgde ervoor dat de Feiko Clockschool steeds meer te maken kreeg met leegstand. Op dit moment staan zeven lokalen leeg. 'Maar dat klinkt ernstiger dan het echt is', zegt Van der Laan. 'Het is niet dat dat kale lokalen zijn waar niks in gebeurt. Wij hebben lokalen bijvoorbeeld ingericht als computerlokaal of bibliotheek.'

Vanaf nul jaar

De Feiko Clockschool wil dezelfde succesformule als De Groenling toepassen. Sterker, de Feiko Clockschool heeft nog grotere plannen: een Integraal Kindcentrum (IKC) worden. Dan mag de school onderdak bieden aan kinderen van nul tot twaalf jaar en zijn er faciliteiten als een logopedist en bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut.

De school pleit daar al jaren voor, maar de gemeente Pekela wil niet meewerken. De reden: het ruimtegebrek bij De Groenling.

Ruimtegebrek



De Groenling is inmiddels zo populair, dat het gebouw uit zijn voegen barst. Tot voor kort kregen leerlingen zelfs les op de gang.

Wethouder Henk Busemann wil graag één van de drie basisscholen uit De Groenling halen en onderbrengen in de Feiko Clockschool. Tot nog toe lukt dit niet, omdat de drie schooldirecteuren niet van deze populaire locatie weg willen.

Maar de wethouder wil de optie wel ophouden. Daarom mag de Feiko Clockschool niet uitbreiden tot een integraal kindcentrum. Dat zou betekenen dat het schoolgebouw helemaal vol zit en een eventuele komst van een basisschool uit De Groenling onmogelijk is.

Speciale clausule

De gemeente Pekela geeft nu alleen toestemming voor een peuteropvang voor kinderen vanaf twee jaar. Daarbij houdt de gemeente de touwtjes in handen. Zodra één van de drie basisscholen tóch besluit te verhuizen naar de Feiko Clockschool is het einde oefening voor de peuteropvang daar.

De Feiko Clockschool heeft er niks over te zeggen. Wethouder Busemann: 'De school moet dus oppassen met investeringen, want wij kunnen de ruimtes per direct terugvorderen.'

De gemeente wil pas meewerken aan een integraal kindcentrum in de Feiko Clockschool als de huisvestingsproblemen van De Groenling zijn opgelost. De peuteropvang in de Feiko Clockschool opent op 6 mei haar deuren.

