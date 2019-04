Roemruchte disco Pruim versierd: 'Het is een rotte kies'

Om het verpauperde complex aan het oog te onttrekken hebben de leerlingen van basisscholen Het Veenpluis en De Delta uit het dorp tekeningen gehangen aan de hekken rond het pand.

Maandagmorgen werden de tweehonderd tekeningen door de kinderen zelf onthuld. Ze zijn op canvasdoeken geprint.

Roestig en raamloos

Disco Pruim was jarenlang hét uitgaanscentrum in het Westerkwartier. Het was de trekpleister waar jongeren uit de wijde omgeving in de weekend naar toe trokken.

Zo'n tien jaar geleden werd de disco verkocht aan een bedrijf uit Hoofddorp. Aanvankelijk leek het goed te gaan met de discotheek, maar al snel kwam er de klad in. De tent ging dicht en de eigenaar liet niets meer van zich horen. Het gevolg is dat het pand er al jaren troosteloos bijstaat. Alle ramen zijn er uit, het lekt, de stalen constructie roest, het asbestdak is stuk. Om te voorkomen dat mensen naar binnengaan, zijn bouwhekken neergezet.

Geen oplossing

Jan Willem Slotema is de initiatiefnemer van de actie om het op te vrolijken. 'Het is een rotte kies in het dorp. Daar wilde ik wat aan doen. Bij beide scholen waren ze meteen enthousiast om mee te doen.'

Slotema, tevens CDA-raadslid in Westerkwartier beseft zich terdege dat de tekeningen het probleem niet oplossen: 'Nu zie je de troosteloze verpaupering niet meer, maar het zou beter zijn dat dit complex zo snel mogelijk gesloopt wordt.'

Lastig contact krijgen

Volgens Slotema is het lastig om in contact te komen met de eigenaar, die moet immers iets doen aan de situatie. Dat wordt bevestigd door wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi van Westerkwartier: 'De gemeente is afhankelijk van de eigenaar om hiet iets aan te doen en als die niet thuisgeeft dan zijn we machteloos.'

Wel wordt er volgens Dijkstra-Jacobi hard aan getrokken om een oplossing te vinden. We hebben voorzichtig contact met de eigenaar, maar dat is nog geen garantie dat er op korte termijn iets gebeurt.'

Regeling is nog lastig

Sinds 2017 is in de voormalige gemeente Leek (nu Westerkwartier) een zogeheten excessenregeling van kracht. De bedoeling van die regeling is dat eigenaren van verpauperde panden aangepakt kunnen worden, maar vooralsnog biedt dat weinig soelaas. In de praktijk blijkt het een proces van de lange adem om pandeigenaren te bewegen iets aan hun eigendom te doen. Faillissementen, ruzie in de familie, geldgebrek of simpelweg onwil staan een oplossing vaak in de weg.

Voorlopig zijn de tekeningen, hoe mooi ook, een doekje voor het bloeden. Wethouder Dijkstra-Jacobi: 'Ik ging vroeger uit in Disco Pruim, ik heb er mooie herinneringen aan. Het gaat me dan ook aan het hart dat het er zo troosteloos bij ligt.'

