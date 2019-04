ANWB: Doorfietsroute Groningen-Ten Boer kan veiliger

Dat blijkt uit een steekproef van de ANWB onder negen fietssnelwegen. De fietspaden werden onder meer beoordeeld op breedte, type wegdek, belijning op de paden en gevaarlijke situaties.

Uitlaatgasvrij fietsen

De doorfietsroute Groningen-Ten Boer kan rekenen op verschillende pluspunten. Zo delen de fietsers het wegdek slechts op acht procent van de route met auto's. Dat zorgt vooral buiten de stad Groningen voor 'een mooi afgezonderd en uitlaatgasvrij fietspad'.

Ook de fietsbrug over de ringweg en waarschuwingen voor kruisend verkeer vallen in de smaak. Op de in september geopende route van bijna negen kilometer kun je volgens de organisatie 'ongestoord fietsen op uitstekend wegdek.'

'Zeer gevaarlijk'

De ANWB-testers waren minder te spreken over de verlichting van de route. Vooral in het buitengebied is het fietspad amper verlicht. Ook ontbreekt daar de kantmarkering. Dit maakt fietsen in het donker 'zeer gevaarlijk zonder goede verlichting', schrijft de ANWB.

'Doordat de ruimtes open zijn is de sociale veiligheid redelijk, echter veel plekken zijn erg afgelegen en ook ver van wegen voor autoverkeer of huizen', schrijven de testers.

Ander gevaar ligt op de loer door een onduidelijke voorrangsregeling tussen fietsers onderling en onduidelijke bewegwijzering.

Te smal

Ook de breedte van de doorfietsroute is volgens de test een minpunt. Met gemiddeld 3,13 meter is de route het smalst van de onderzochte fietspaden.

Verder vinden de testers de route door de stad Groningen 'te rommelig en te bochtig'. 'Pas buiten Groningen kun je goed doortrappen'.

Werken aan kantmarkering

Woordvoerder Natascha van 't Hooft van de gemeente Groningen, die de route beheert, is blij met het positieve eindoordeel voor de route. De genoemde minpunten zijn volgens haar te verklaren uit het feit dat het fietspad geen echte fietssnelweg is, maar een doorfietsroute.

'Dat het pad in de stad rommelig is, klopt. Maar het gaat erom dat gebruikers zoveel mogelijk kunnen doorfietsen.'

Bewegwijzering aangepast

Dat de route amper verlicht is in het buitengebied, past volgens Van 't Hooft binnen het beleid van de provincie om deze gebieden zo donker mogelijk te houden. De veiligheid van fietsers komt daarmee niet in het geding, vindt ze.

'Bij bepaalde conflictpunten, zoals bochten en kruisingen, is vanwege de veiligheid wel verlichting aangebracht. Wat betreft het ontbreken van de kantmarkering gaan we kijken of we dit op meer plekken kunnen aanbrengen. Ook maken we snel werk van de bewegwijzering en de voorrangsregeling.'

'Het gaat om de verbeterpunten'

De ANWB laat in een reactie weten dat de test bedoeld is om verschillende snelfietsroutes tussen twee stads- of dorpskernen te boordelen. In overleg met de provincie Groningen is de doorfietsroute Groningen-Ten Boer uitgekozen.

'Dat het geen echte fietssnelweg is, doet niets af aan de beoordeling', zegt ANWB-woordvoerder Ad Vonk. 'Uiteindelijk gaat het om de genoemde verbeterpunten. En we merken dat provincies en gemeenten daar heel blij mee zijn.'

