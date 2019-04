Wat moeten we voor jou onderzoeken?

Samen staan we sterker: de vier noordelijke regionale omroepen en platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money slaan de handen ineen om tot onthullende verhalen te komen. Voor dit project hebben we jouw hulp nodig.

Normaal gesproken bepalen journalisten in welke verhalen ze duiken. In dit project pakken we het anders aan. Jij geeft aan in welke verhaal we moeten duiken. En als je zelf geen ideeën hebt, dan kun je stemmen op de pitch van anderen.

Onderzoeksjournalisten van Follow the Money, RTV Oost, Omrop Fryslan, RTV Drenthe en RTV Noord voeren het beste idee vervolgens uit. We gaan dat een aantal keren per jaar doen.

Hoe gaat het precies in z'n werk?

Je onderzoeksvoorstel kan gaan over welk onderwerp dan ook in Noord- en Oost-Nederland. Indienen is eenvoudig, maar we verwachten wel een enigszins uitgewerkt en vooral beargumenteerd voorstel. Waarom moeten we hier induiken? Wat wil je aan het licht gebracht hebben?

Je brengt je idee in via Pitch. Dat is vorig jaar door Follow the Money gelanceerd. Je kan via Pitch zelf ideeën indienen en stemmen op je favoriete voorstel.