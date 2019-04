Raad van State: bestemmingsplan crematorium Hoendiep blijft voorlopig

De gemeente Groningen hoeft het bestemingsplan voor de vestiging van een crematorium van uitvaartorganisatie Dela aan het Hoendiep niet te schorsen. Respectrum, de eigenaar van een crematorium in Eelderwolde, had daar om gevraagd bij de Raad van State.

Het ging om een voorlopige voorziening in afwachting van de definitieve uitspraak in de bodemprocedure.

Vrees voor concurrentie

Respectrum vreest concurrentie van het nieuw te bouwen crematorium. Dat staat dan op nog geen twee kilometer afstand. Die concurrentie zou er toe kunnen leiden dat het Eelderwolder crematorium moet sluiten.

Geen spoedeisend belang

Volgens de Raad van State komt de uitspraak in de bodemprocedure uiterlijk op 8 mei. Omdat Dela heeft toegezegd tot die tijd geen bouwactiviteiten te ondernemen, is er volgens de raad geen spoedeisend belang bij de schorsing van het bestemmingsplan. De eis van Respectrum is dan ook afgewezen.

Lees ook:

- 'Tynaarlo opportunistisch met crematorium Eelderwolde'

- Raad van State buigt zich over bezwaren tegen crematorium (november 2017)