Uitvaartconcern Yarden in het nauw door dure verzekeringspolissen

Yarden zit in de problemen (Foto: Flickr/Tiegeltuf (creative commons))

Uitvaartconcern Yarden, met een uitvaartcentrum in de stad Groningen, zit financieel in zwaar weer. Dat schrijft het Financieele Dagblad. Dat komt vooral door slechte resultaten van de verzekeringstak van het bedrijf.

Volgens de krant zijn de reserves van Yarden tot een dieptepunt gedaald. Op last van De Nederlandsche Bank heeft Yarden geprobeerd het verzekeringsdeel te verkopen. Hoewel er interesse was van ASR en het Amerikaanse TPG, sloeg uiteindelijk niemand toe. Dat kwam volgens FD vooral door angst over de resultaten.

Directeur Ron Bavelaar erkent in gesprek met de krant dat de solvabiliteit onder druk staat. Volgens hem keert Yarden echter gewoon uit aan klanten. Het bedrijf zou namelijk geen liquiditeitsprobleem hebben.



Verouderde polissen

Volgens FD worden de problemen deels veroorzaakt door verouderde polissen die Yarden veel geld kosten. Yarden wil aleen via een schriftelijk statement reageren waarin de problemen worden erkend, maar gezegd wordt dat er voldoende financiële middelen zijn.