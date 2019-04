Schapenboer 'scoort' 4500 lammetjes

Wie over de Friesestraatweg van Groningen naar Zuidhorn rijdt, ziet tegenover de imposante boerderij van Kingma schapen lopen in de wei. Het is maar een klein deel van alle dieren die hij heeft. Het overgrote deel loopt net over de grens, in Friesland.

Groot

Samen met zijn broer en twee nichten bestiert Andries Kingma daar een schapenhouderij. Het is één van de grotere bedrijven in zijn soort: er zijn maar liefst 2.500 fokschapen. Die staan meestal buiten, in een weiland of op de dijk.

Rust

Maar in het voorjaar worden alle drachtige schapen naar de kraamstal gehaald. Daar heerst - relatieve -rust. Kingma: 'Dat is heel belangrijk, zodat het proces van aflammeren goed op gang kan komen. We houden hier permanent toezicht, zodat we kunnen ingrijpen als iets misgaat. Bijvoorbeeld als een bevalling te lang duurt.'

Genoeg

Kingma vervolgt: 'Per dag zijn er zeventig tot tachtig schapen die aflammeren. In totaal komen er hier in het voorjaar ongeveer 4500 lammetjes ter wereld. Wij behoren wel tot de grootste schapenhouders, denk ik. Wij vinden 2500 dieren wel genoeg, want we moeten het wel in goede banen kunnen blijven leiden.'

Hechting

Direct na de geboorte worden de lammetjes bij hun moeder in een hok gezet. Dat is goed voor de hechting, en voorkomt dat moeder en kind elkaar in de drukte kwijtraken. Na verloop van tijd komen de dieren in een groter hok. Uiteindelijk gaan ze naar buiten, om rond te kunnen scharrelen in een weiland of op de dijk, totdat ze groot genoeg zijn om te worden verkocht.



