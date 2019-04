Echtpaar moet 2,5 ton terugbetalen na plunderen rekening bejaarde vrouw

Een 54-jarige man en zijn 55-jarige echtgenote, die de rekening van een hoogbejaarde dementerende vrouw uit Haren hebben geplunderd, moeten bijna 250.000 euro aan de staat terugbetalen. Dit heeft het gerechtshof in Leeuwarden beslist.

Volgens het Hof is dit het bedrag dat het paar van de oude vrouw stal en waarvan zij ruim hebben geleefd.

Hoger beroep

Het Hof veroordeelde beiden twee weken geleden tot anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. In 2016 werden beiden door de rechtbank in Groningen voor verduistering veroordeeld tot 22 maanden cel. Hiertegen gingen beiden in hoger beroep.

Het Hof legde een lagere straf op, omdat de zaak in hoger beroep te lang op de plank heeft gelegen. Het echtpaar heeft onlangs cassatie ingesteld tegen het vonnis van het Hof.

Privédoeleinden

Vanaf 2009 plukte het paar de rekening van de vermogende oude vrouw uit Haren leeg. De man beheerde daarvoor al haar financiën. In 2009 werd de oude dame handelingsonbekwaam geacht.

Vier jaar lang gebruikten de man en vrouw het geld van de bejaarde vrouw voor privédoeleinden. Ze kochten onder meer tickets voor vliegreizen naar Italië.

Bittere armoede

Aan de verduistering kwam een einde toen buren in 2013 bij de wijkagent aan de bel trokken. Zij vermoedden dat hun oude buurvrouw financieel werd uitgekleed. De rechter stelde een curator aan. Die lichtte de financiën van de oude vrouw door. Haar vermogen bleek volledig verdwenen. Zij stierf in 2015 op 98-jarige leeftijd in bittere armoede.

