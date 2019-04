Buijs: 'Ik vind dit complex dramatisch om te trainen'

Het liefst zou Buijs zien dat het trainingscomplex wordt afgesloten met doeken. 'Je wordt enorm afgeleid door het verkeer dat voorbij raast. We hebben een aantal keer bij Velocitas getraind en daar is het gewoon stil (velden liggen aan andere kant van de snelweg red.) Je ziet bij meer clubs dat het gewoon afgesloten is met doeken, dat moet hier eigenlijk ook. Zelfs als het hier niet waait gaat windkracht tien over het veld. Continu hoor je dingen,' volgens Buijs.

'Het gebeurt nergens'

Tevens wil de trainer vaker besloten trainen. Dat dit niet bij een transparante club als FC Groningen zou horen vindt de trainer onzin. 'Ik verbaas me in de voetballerij, dat is typisch Nederlands, dat mensen altijd denken dat de verplichting er is dat alles bij een club maar open en toegankelijk moet zijn. Dat typeert ons als open en transparante volksclub?', vraagt de trainer zich hardop af.

'Bij geen andere tak van sport gebeurt dat. In het buitenland kom je niet eens het trainingscomplex op. Ik durf te zeggen dat wij in Nederland en hier er heel anders in zitten dan bij veel culturen en landen, maar zo kijk ik er tegenaan.'

Rust tijdens trainingen

'Ik loop hier ook door de stad en dan praat ik gewoon met mensen, of dat je een keer met een directeur of speler kan praten, dat wil zeggen of je een transparante club bent of niet. Ik zal het je sterker vertellen: Ik zou veel vaker achter gesloten deuren willen trainen. Dat heeft niks met de tactiek te maken, maar met de rust van je elftal.'

Het gaat de trainer er niet om dat de tactiek voor de volgende wedstrijd uitlekt, maar meer om de rust die besloten trainen kan opleveren. 'Er kan bijvoorbeeld iets op de training gebeuren, dat kan door één iemand gezien worden en dat kan een heel onderwerp worden in de media. Ik vind, dat is mijn mening, als ik naar een voorstelling ga dan kan ik ook niet alle repetities bekijken. Ik koop gewoon een kaartje voor de voorstelling', zegt Buijs.

Vaste supporters

Verder vraagt de trainer van FC Groningen zich soms af waarom bepaalde supporters elke training komen kijken. 'Ik moet je zeggen en zo kijk ik er tegenaan. Ik vind het aardige mensen. Ik sta ze ook regelmatig te woord en we hebben ze ook een presentatie gegeven. Maar op mijn beurt denk ik ook wel eens als je hier zeven dagen per week gaat staan, ga eens wat anders doen. Geniet van je leven. Dit is gewoon een ritueel geworden', besluit Buijs.

