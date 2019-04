Lycurgus en Nedmag willen voor drie jaar met elkaar in zee

Het ziet ernaar uit dat Nedmag de komende drie seizoenen hoofdsponsor is van volleybalclub Abiant Lycurgus. Dat laat Lycurgus-manager Reint-Jan Auwema weten in de RTV Noord-podcast De Koffiecorner.

'De intentie is er om voor drie jaar een overeenkomst aan te gaan. Maar we moeten het nog wel uitwerken. Hoeveel geld hebben we het dan over? Wat is de deal qua exposure? Dat soort dingen. Ik heb geen reden om aan te nemen dat we er niet zorgeloos uit gaan komen', aldus Auwema.

Even grote bijdrage als Abiant?

Presentator Niiwino Geertsema vraagt in de wekelijkse podcast ook of Lycurgus er op achteruit gaat vergeleken met de huidige hoofdsponsor, Abiant. 'Nee, dat idee heb ik niet. Het zal ongeveer gelijk zijn, denk ik', is het antwoord van de manager.

Schone lei

'Maar niet vergeten, we zijn dit jaar met een groot gat in de begroting begonnen', vervolgt Auwema. 'Dus op het moment dat er een partij instapt die hetzelfde doet als Abiant, dan wil dat nog niet zeggen dat we met dezelfde begroting op pad kunnen. Ik denk dat we volgend seizoen met een nagenoeg schone lei kunnen beginnen.'

Blijft Lycurgus op niveau?

Verslaggever Karel-Jan Buurke vraagt of Lycurgus met die begroting ook volgend jaar om de titel kan strijden. 'Wij hebben nu met elkaar afgesproken, de potentiële nieuwe bestuurders en Nedmag, dat er maar één ambitie is: minimaal op hetzelfde niveau opereren', antwoordt Auwema.

Nieuw bestuur

Auwema verwacht verder dat Lycurgus voor 1 mei een nieuw bestuur kan presenteren. Dan is het de vraag welke van de huidige bestuursleden daar in zitten. Penningmeester Wim Wolfs heeft al aangegeven dat hij stopt na dit seizoen. Van Rianne Folkerts (personele zaken) en Marcel van Delden (sport en maatschappij) is dat nog niet bekend. Blijven die laatste twee?

'Niet allebei. Rianne is nu bezig met het vormen van een nieuw bestuur. Er is een aantal mensen dat heeft gezegd wel in het nieuwe bestuur zitting te willen nemen en ik sluit niet uit dat zij daar bij aansluit. Uiteindelijk zijn er iets meer dan vijf mensen die in het bestuur willen zitten en ik denk dat ze eerst met vijf beginnen.'

Hans Nijland?

Namen wil Auwema niet noemen, toch wil hij wel kwijt dat het bekende namen zijn voor de sportliefhebbers in Groningen. 'Een aantal ken je wel.' Geertsema vraag tot slot met een knipoog: Of hebben jullie toch Hans Nijland gestrikt? 'Hans Nijland zit er niet tussen', besluit Auwema met een lach.

Lees ook:

- De Koffiecorner #23: Martin wil Sierhuis altijd in de basis en Lycurgus blijft topclub

- Nedmag uit Veendam wordt redder van Lycurgus