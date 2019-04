Partij voor de Dieren laat megavarken 'naar de vrijheid springen'

Het beeld, Ode aan het Varken, is een vier meter hoog varken dat 'zijn sprong naar de vrijheid maakt' en naast het Peerd van Ome Loeks staat.

Volgens Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren zie je een blij varken springen richting de vrijheid. 'Je gunt alle varkens dat, maar de meesten zitten in megastallen. Dat is triest.'

'Word bewust van de veehouderij'

De partij wil met het beeld op positieve wijze aandacht voor het welzijn van dieren die leven in de vee-industrie. 'Varkens zijn slim of speels, verdrietig en blij. Daarnaast kunnen ze ook lijden, dat doen ze in de Nederlandse vee-industrie.'

'Minder vlees is goed voor het klimaat en de veehouderij is een enorme klap voor het klimaat.' Hazekamp wil iedereen er op wijzen bewust te worden van de veehouderij. 'Als je je bewust bent van de veehouderij, dan help je het klimaat al door een paar dagen per week geen vlees te eten.'

1 april

Dat er in eerste instantie gedacht werd dat het om een 1 aprilgrap zou gaan deert Hazekamp niet. 'Het is zo opvallend, of het nu op 1 of 2 april is: mensen kunnen er eigenlijk niet omheen. De boodschap is het belangrijkste.'