Buijs heeft toch geen hekel aan vaste supporters: '1 april!'

Danny Buijs wil toch niet vaker dan één keer per week besloten trainen. Dat zegt de trainer van FC Groningen tegen RTV Noord.

Eerder vandaag zei Buijs in het wekelijkse perspraatje dat hij veel vaker besloten zou willen trainen. Nu legt de trainer uit dat het om een 1-aprilgrap gaat.

Ook zijn uitlatingen over de vaste supporters 'Hebben ze niets beters te doen?' doet hij af als een 1 aprilgrap.

'Was van te voren bekend'

Volgens Buijs is de grap ontstaan nadat eerder Dagblad van het Noorden-journalist William Pomp zou hebben gezegd dat twee keer besloten trainen 'niet transparant zou zijn'.

De trainer legt uit dat duidelijk van te voren was aangegeven waarom hij geen toeschouwers bij de training wilde hebben. 'Zelfs het supporterscollectief was het er mee eens,' aldus Buijs.

1 april

Nadat zijn kinderen Buijs bij het ontbijt waarschuwden voor de datum vond hij absoluut dat er iets met '1 april' gedaan moest worden. Hij wilde met deze grap de journalisten in Groningen vertellen dat de club absoluut trainsparant en open is. 'Ondanks wat sommige journalisten zeggen.'

Hij benadrukt dat hij blij is dat er mensen bij de trainingen komen kijken, maar 'we blijven één keer per week besloten trainen. Ook niet vaker.'

