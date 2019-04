Schelpenvisser De Rousant vecht dwangsom aan bij Raad van State

Rederij De Rousant uit Zoutkamp is naar de Raad van State gestapt om een dwangsom aan te vechten die minister Cora van Nieuwenhuizen had opgelegd. Maandag boog de hoogste bestuursrechter in ons land zich over de kwestie.

De Rousant zou in 2016 meer schelpen uit de Waddenzee hebben opgevist dan was toegestaan. Om te voorkomen dat De Rousant opnieuw in de fout zou gaan, kreeg het bedrijf een dwangsom van 16.000 euro.

'Geen overtreding'

In 2017 zijn echter nieuwe overtredingen vastgesteld, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarom moest De Rousant alsnog de beurs trekken.

De dwangsom van 16.000 euro is betaald. Maar De Rousant bestrijdt dat het de regels heeft overtreden, zei advocaat E. van der Groot tijdens de zitting.

De Rousant kwam eind 2010 in het nieuws toen een schelpenzuiger van de rederij boven Terschelling in slecht weer verging. De drie opvarenden kwamen daarbij om het leven. In 2017 werd directeur Matthijs van der Ploeg schuldig bevonden, maar hij kreeg daarvoor geen straf

De schelpenvisser kreeg ook een privaatrechtelijke boete van de Rijksvastgoeddienst wegens het ontvreemden van schelpen die eigendom van de Staat zijn. De boete van 2400 euro die De Rousant daarvoor kreeg, is ook betaald.

Gecompenseerd

De rederij geeft toe dat het in 2016 teveel schelpen heeft opgevist, maar zegt dat van overtreding van de vergunning geen sprake was. Het surplus aan schelpen is gecompenseerd met de vergunning van een andere schelpenvisser, Zand en Schelpenwinning Waddenzee B.V.

Dit bedrijf heeft een deel van de vergunde kavels overgedragen, aldus De Rousant. Dat zou geregeld zijn met een medewerker van Rijkswaterstaat.

Verdoezelen

Het ministerie stelt dat dit niet mag. 'De vergunningen staan op zich zelf. Je kunt niet achteraf gaan plussen en minnen'. Volgens het ministerie probeert De Rousant met dit verhaal het teveel aan opgeviste schelpen te verdoezelen.

'Wij zijn geen sjoemelaar', zei advocaat Van der Goot namens De Rousant. Volgens de schelpenwinner is er alles bij elkaar niet teveel gevist, zodat de ecologie in de Waddenzee er niet onder geleden heeft.

Woordvoerders van het ministerie wilden na de rechtszitting niet reageren. In de Waddenzee zijn drie schelpenzuigers actief. De schelpen worden onder meer gebruikt voor de aanleg van paden.

De Raad van State doet over ongeveer zes weken uitspraak over de dwangsom.