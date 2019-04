Bezwaarmakers doen uiterste poging verkeer nieuw sportpark Winsum tegen te houden

Bewoners van de Garnwerderweg in Winsum, die zich verzetten tegen de verkeersontsluiting van het nieuwe sportpark in Winsum-West, lijken niet veel kans te maken bij de Raad van State.

Dit bleek maandag tijdens een rechtszitting in Den Haag tegen het bestemmingsplan. Hun woordvoerder Dennis Hageman zei dat de Garnwerderweg al te druk is en dat er veel te hard wordt gereden.

'Te gevaarlijk'

Met het verkeer van het nieuwe sportpark erbij, wordt de weg veel te gevaarlijk. Daarom moet er een streep door de zuidelijke aansluiting van het sportpark op de Garnwerderweg, vinden de bewoners.

Maar rechter ('staatsraad') Erik Minderhoud is het eens met de gemeente dat de Garnwerderweg geschikt is voor 6.000 motorvoertuigen per etmaal. Dit maximale aantal wordt ook na de opening van het sportpark bij lange na niet gehaald.

30-kilometergebied

De bewoners beroepen zich op een eerdere toezegging van een wethouder dat de zuidelijke ontsluiting er niet zou komen. Maar de gemeenteraad gaat over bestemmingsplannen en die heeft geen toezegging gedaan, constateerde Minderhoud.

De gemeente gaat de grens van de bebouwde kom wat verschuiven, waardoor een deel van de Garnwerderweg een 30-kilometergebied wordt. Er komen echter geen drempels of andere obstakels.

Geen vertrouwen

De buurt heeft er geen vertrouwen in dat de maximumsnelheid van dertig kilometer zal worden gehandhaafd en deed een klemmend beroep op de Raad van State om het bestemmingsplan tegen te houden.

De bestaande sportvelden in Winsum worden verplaatst naar het 'Sportlandschap', zoals het nieuwe sportpark heet. De gemeente is al begonnen met het dempen van sloten en het ophogen van delen van het terrein.

De Raad van State doet binnenkort uitspraak.

Lees ook:



- Waar komen de ingangen van het nieuwe sportpark Winsum West?