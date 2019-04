In Wagenborgen wordt halverwege deze maand alsnog gestart met de vervanging van de riolering in De Hoogte.

De bewoners worden vooraf geïnformeerd over de exacte datum van de werkzaamheden.

De werkzaamheden moesten vorige maand worden uitgesteld toen in dezelfde straat een waterleiding van asbest werd aangetroffen. De verwachting is dat de herinrichting van De Hoogte begin juli is afgerond.