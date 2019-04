Krewerd krijgt met voorrang versterkingsadviezen

Dat zei burgemeester Beukema maandagavond in een vol dorpshuis Kredo in Krewerd.

Te weinig mankracht

Bijna alle woningen in het dorp zijn geïnspecteerd, maar mensen wachten nog altijd op een versterkingsadvies. Er is op dit moment te weinig capaciteit om alle huizen door te rekenen.

Beukema wil tempo maken en samen met inwoners van Krewerd zelf ingenieurs inhuren om de huizen te beoordelen. De gemeente heeft al enkele bureaus benaderd en ziet mogelijkheden om de adviezen snel te krijgen, omdat het slechts veertig woningen zijn. Het bonnetje daarvan gaat naar minister Eric Wiebes van Economische Zaken.

Eigen architect

Bij Experiment Krewerd krijgt elke inwoner een eigen architect. Die kijkt hoe het huis het mooiste kan worden versterkt of herbouwd.

Doel is om het karakter van het dorp zoveel mogelijk te behouden. Kortom: geen standaard nieuwbouwwoningen uit de catalogus van de aannemer.

Het is weer de zoveelste bijeenkomst. Eigenlijk zijn we nog niet verder gekomen. Daniëlle Verbaan - Inwoonster

Teleurgesteld

Toch is het nog altijd onduidelijk of minister Wiebes mee wil werken aan het experiment. Daardoor weten Krewerders nog steeds niet wat er na het advies met hun woning gaat gebeuren. Inwoonster Daniëlle Verbaan is teleurgesteld:

'Het is weer de zoveelste bijeenkomst. Eigenlijk zijn we nog niet verder gekomen. Je wilt weten wat er met je huis gaat gebeuren, waar je aan toe bent. Ik heb een scheur in de badkamer en de boel verzakt. Ik maak me echt zorgen hoe dit verder moet', vertelt Verbaan na afloop.

Stevig gesprek met minister

Ook burgemeester Beukema kan niet zeggen wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan. Veel hangt af van de beoordelingen, die op dit moment uiterst traag verlopen.

Minister Wiebes onderzoekt hoe dit tempo omhoog kan. 'We hebben daar over anderhalve maand een stevig gesprek over met de minister', zegt Beukema.

Architect Fons Verheijen (Foto: Martin Drent/RTV Noord)

'Nieuwe Groningse architectuur'

Architect Fons Verheijen, één van de drijfveren achter uit experiment, is in elk geval blij dat de beoordelingen voor Krewerd met voorrang komen: 'Dan kunnen we een dorpsplan maken, waarin we kijken wat het DNA is van het dorp. Bij nieuwbouw kan het er best anders uit gaan zien. Het kan best zijn dat er een nieuwe Groningse architectuur ontstaat, die wel helemaal past in het dorp.'

De infoavond in Krewerd was de 26e bijeenkomst over de versterking in de gemeente Delfzijl. Tot en met volgende week maandag houden de gemeente en Nationaal Coördinator Groningen (NCG) nog negen bijeenkomsten in Delfzijl, Wagenborgen en Farmsum.