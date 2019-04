Oostwold krijgt strandrolstoel voor 'verschrikkelijk onbegaanbare begraafplaats'

Het levert ongetwijfeld opmerkelijke plaatjes op. Binnenkort kunnen bezoekers van de begraafplaats in Oostwold gebruik maken van een strandrollator of -rolstoel. Dat moet een oplossing bieden voor het 'onbegaanbare pad' langs de graven.

En dat is géén 1-aprilgrap, verzekert wethouder Kees Swagerman. Meerdere partijen in de gemeenteraad zijn niet over het plan te spreken.

'Diep trieste situatie'

De Verenigde Communistische Partij (VCP) in de gemeente Oldambt ergert zich al tijden aan een looppad op de begraafplaats in Oostwold. Volgens de partij ligt het pad er al jaren slecht bij.

Commissielid Annemiek Noordegraaf vindt het een 'diep trieste situatie die tot op heden niet is opgelost'. Over het pad zegt zij: 'Een pad waar je de meest malle, halsbrekende toeren uit moet voeren om het te kunnen betreden. Laat staan wanneer je mindervalide bent. Misschien dacht het college dat wij allemaal aan turnen hebben gedaan, maar helaas zijn wij niet allemaal zo lenig en flexibel.'

Swagerman over het probleem: 'Dit speelt al vrij lang. Het achterste stuk is ontiegelijk nat en moeilijk begaanbaar. Wij hebben daar al grastegels neergelegd om het pad te verharden, maar dat bleek niet te werken. Daarna is er zwarte grond opgelegd, maar daar krijg je vieze schoenen van en het gras kwam erdoor.'

Strandrolstoel/-rollator

De gemeente gaat nu meerdere maatregelen nemen. Swagerman somt op: 'Wij gaan twee keer per week het gras zo kort mogelijk maaien, net als het gras er omheen. Ook gaan wij het pad met kunstmest bewerken en de molshopen weghalen. Mocht dat niet genoeg zijn, dan gaan wij het nog extra bezanden.'

'Als klap op de vuurpijl hebben wij bedacht om een strandrolstoel of -rollator in gebruik te nemen. Die is dan voor algemeen gebruik.' In een testperiode moet blijken welke van de twee het beste bevalt. Met de faciliteit moeten alle graven te allen tijde goed bereikbaar zijn.

'Hele hoop woede'

VCP'er Noordegraaf is niet te spreken over de laatste oplossing die de wethouder biedt. 'Ik dacht dat dit een 1-aprilgrap was. Dit moet niet de bedoeling zijn. Graaf het pad af en zorg ervoor dat het goed begaanbaar is.'

Zij vervolgt: 'Hoe moeten mensen uit een scootmobiel in die rolstoel komen? En hoe beschamend is het om je daarmee over de begraafplaats te bewegen? Ik voel vooral een hele hoop woede op dit moment.'

Meerdere partijen laten weten niks te zien in die specifieke oplossing. De opmerking 'Ik hoop dat dit een 1-aprilgrap is' werd maandagavond meerdere keren uitgesproken.

Geen grapje

Swagerman benadrukt dat hij geen grapje maakt. 'Ik heb deze brief vrijdag 29 maart gestuurd, dus daar is geen sprake van.'

Wanneer die faciliteit bij de begraafplaats gebruikt kan worden kon de wethouder maandag niet zeggen.