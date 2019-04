Eerste windmolen Drentse Monden wordt gebouwd, ondanks verzet

Dat gebeurt langs de Drentse Mondenweg tussen Nieuw-Buinen en Eerste Exloërmond. Voordat de windturbine op zijn plek kan worden gezet, moeten 34 palen in de grond worden aangebracht. Het beton wordt daarvoor ter plekke gestort, nadat eerst een stalen behuizing in de grond is geheid.

Als dat klaar is en het beton is uitgehard, kan de fundering worden gebouwd. Vervolgens wordt daarop de windmolen geplaatst. Die kan dan rond de zomer in gebruik worden genomen.

LOFAR

Met de bouw van de overige 44 turbines wordt gewacht tot eind dit jaar. In de tussentijd kunnen metingen worden gedaan. Die moeten uitwijzen of de nabijgelegen LOFAR-telescoop last krijgt van de windmolens.

Met deze telescoop wordt onderzoek naar de ruimte gedaan. De LOFAR-antennes zijn erg gevoelig voor ruis. Als het nodig is, worden de turbines aangepast, hebben de windmolenbouwers beloofd aan Lofar-eigenaar ASTRON.

Fel verzet

De bouw van het windmolenpark in de Veenkoloniën stuit op fel verzet van inwoners. Een aannemer uit Nieuw-Buinen besloot vorige week zich uit het bouwproject terug te trekken nadat hij een anonieme dreigbrief had gekregen.

Enkele weken eerder moest in Delfzijl een bouwproject van dezelfde aannemer tijdelijk worden stilgelegd nadat actievoerders daar asbest hadden verspreid.

Tientallen rechercheurs

Inmiddels heeft de politie tientallen rechercheurs op de zaak gezet, maar tot dusver zijn de activisten nog niet achterhaald. Dinsdag besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.

Het verzet tegen de plannen van windparken in Groningen en Drenthe heeft inmiddels ook de aandacht getrokken van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiigheid (NCTV).

