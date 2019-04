Rondje Groningen: De Ringweg-problemen in één keer opgelost!

De praatpaal komt terug, en wel uit Groningen! En zo zijn er meer rariteiten in Rondje Groningen vandaag. Wat te denken van 21 verschillende begroetingen met leerlingen of een varken op het station?

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Hoeveel rijbanen?

Aangepast ontwerp Zuidelijke Ringweg lost verkeersprobleem Herewegbuurt in één klap op...

Niet te verwarren met de overlast de wijkbewoners van De Wijert ervaren...

2) De praatpaal komt terug, vanuit Groningen!

Over verkeer gesproken! Weet je nog, dat de ANWB zocht naar nieuwe doeleinden voor de praatpalen? De Groningse startup Satys heeft er een zwik te pakken gekregen. Ze gaan die gebruiken als 'feedbackpalen', zoals de 'Hoe vond je de service vandaag?'-paal in de Mediamarkt. Wanneer en waar, dat is nog even onbekend - maar de praatpaal komt terug, vanuit Groningen!

3) Stiekem toch een varken op het station

Weet je nog, dat varkensbeeld waarvan we gisteren nog even dachten dat het een 1-aprilgrap was? Dat bleek géén 1-aprilgrap. Zijn we toch ingetuind.

4) Waarom stemmen Lopsters op Forum?

Ruim 300 inwoners stemden in Loppersum op een partij die de gaskraan verder open wil draaien. Reden voor politiek verslaggever Jaïr Ferwerda om op onderzoek uit te gaan in het aardbevingsgebied.

5) 21 persoonlijke handshakes

Deze onderwijzeres ziet waarschijnlijk ook wel het voordeel van kleinere klassen.

6) Grappige hoek

Zelfs zo is het hoofdkantoor van Menzis in Stad te herkennen.

7) DOT at night

Wat er gebeurt als je het verkeer dat langs de DOT vroemt en zoeft, met een enorme sluitertijd vastlegt. Cool.

8) Creativiteit door verzetten Groningen-Ajax

Onze collega Merijn stuitte op dit bijzondere voorstel vanwege het verzetten van de wedstrijd tegen Ajax.

9) Partij helpt een handje mee

Stoerder dan je handen uit de mouwen steken in de verkiezingstijd. Stadspartij 100% Groningen afgelopen weekend, los van alle verkiezingen, afval uit het water en de berm in een schoonmaakactie zondag.

10) Er gaat niks boven je auto

Of wacht, toch wel. Een andere auto. Ook dit is Groningen.

11) Trotse vlogger

YouTuber Regeltante 2.0 is trots in haar nieuwste vlog. Haar evenement in Breakfast Club Groningen was uitverkocht - en zelf nam gewoon nog wat presentaties elders mee.

12) WAARSCHUWING VAN DE UNIVERSITEITSBIEB

Het is tentamentijd. Dan krijg je dit. Weet je het alvast.

[Instagram:https://instagram.com/ukrant/p/Bvv0aRKFQfy]

13) Hoe verrast Wilbert oma's?

Wilbert van de Kamp zorgt er met zijn bedrijfje Omapost voor dat oma's zonder internet kaartjes met foto's van hun kinderen (en andere mensen) kunnen krijgen. Reden voor de Startup Taxi om hem eens op te pikken.

Voor de oplettende kijker: ja, hij kwam ook al even voorbij in de 100% Groningen-video.

Dat was 'm vandaag. Moi! Morgen zijn we er weer, zoals elke doordeweekse avond om 21.00 uur.