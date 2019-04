Lopend Vuur: Hardrijden is asociaal

'Slow down Europe.' Onder dat motto wordt in 26 Europese landen woensdag intensief gecontroleerd op snelheidsovertredingen.

En voor je schrikt: Nederland doet niet mee aan die dag. In veel andere landen, waaronder Duitsland en België, gaan agenten wel aan de slag om de snelheid op snelwegen en binnenwegen terug te dringen. De 'flitsmarathon' werd vorig jaar ook georganiseerd.

De maximumsnelheid op wegen is er voor onze eigen veiligheid. En toch zullen velen zichzelf er wel eens op betrappen het gaspedaal net iets te diep in te trappen. Maar hoe is dat voor andere weggebruikers? Of rij jij nooit te hard?

