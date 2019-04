Groningen heeft opnieuw de duurste begraafplaats

Dat blijkt uit cijfers van uitvaartorganisatie Monuta.

Duurste en goedkoopste

Een graf met een looptijd van dertig jaar kost op begraafplaats Esserveld 7308 euro. Dat is 179 euro meer dan vorig jaar. Eén van de goedkoopste begraafplaatsen van het land ligt ook in onze provincie: in de gemeente Midden-Groningen. Daar betaal je voor een graf met een looptijd van minimaal 20 jaar 1225 euro.

Landelijke middenmoot

Gemiddeld kost een graf in de provincie Groningen 2800 euro. Daarmee staan we landelijk gezien in de middenmoot. Een Groningse crematie kost gemiddeld 765 euro.

Crematie of begrafenis?

Vorig jaar koos 65 procent van de nabestaanden in ons land voor een crematie van hun overleden dierbare. De kosten voor een crematie liggen lager dan voor een graf, omdat bij crematie slechts eenmalige kosten betaald worden.