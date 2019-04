Menzis boekt positief resultaat over 2018

Menzis heeft over het afgelopen jaar een winst van twintig miljoen euro behaald. Dat heeft de zorgverzekeraar dinsdag bekendgemaakt.

Menzis heeft verder een solvabiliteitspercentage van 150, waarmee het voldoet aan de gestelde financiële normen.

Geen winstoogmerk

De winst is, ten opzichte van wat de zorgverzekeraar omzet (€ 6,4 miljard) minder dan 0,3 procent. 'Als coöperatie hebben wij geen winstoogmerk en dus zetten we dit resultaat in voor de zorg, preventie en een stabiele premie', zegt Frank Janssen, vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Menzis.

'We sluiten steeds vaker meerjarencontracten met zorgaanbieders, waarbij de meerwaarde voor onze klanten voorop staat. Toch blijft, mede vanwege de vergrijzing, de druk op de zorgkosten verder toenemen', aldus Janssen.

Door de inzet van haar reserves kon Menzis de premiestijging voor 2019 echter beperkt houden.