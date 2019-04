Vernieuwd tuchtrecht is 'goed nieuws voor de veiligheid van patiënten'

De nieuwe regels die sinds 1 april gelden, zijn bedoeld om klachten sneller en beter te af te handelen.

Kortere procedures

Dat het tuchtrecht aan een opfrisbeurt toe was, staat volgens directeur Edwin Klok van patiëntenplatform Zorgbelang Groningen als een paal boven water.

'Met name door de lange procedures als je een klacht indiende. Dat kon soms wel zes tot negen maanden duren. Voor patiënten is dit dus goed nieuws.'

Beroepsverbod

Eén van de belangrijkste veranderingen is het beroepsverbod dat werknemers in de zorg nu opgelegd kunnen krijgen. 'Dat is echt een verzwaring', vindt Klok.

'Personeel in de zorg kan nu ook buiten het beroep om voor de tuchtrechter komen. Bijvoorbeeld als een arts in zijn privéleven een zedendelict of ander zwaar strafbaar feit pleegt. Dat is erg belangrijk voor de veiligheid van patiënten.'

Feiten en cijfers

Jaarlijks worden zo'n 1600 tuchtklachten ingediend, blijkt uit cijfers van artsenfederatie Jaarlijks worden zo'n 1600 tuchtklachten ingediend, blijkt uit cijfers van artsenfederatie KNMG . Ruim zeventig procent van de klachten heeft betrekking op artsen. Van de afgehandelde klachten tegen artsen wordt twaalf procent gegrond verklaard. In de meeste gevallen (64%) deelde de tuchtrechter een waarschuwing uit, gevolgd door een berisping (21%) en een (voorwaardelijke) schorsing (8%)

Verwijtbare fouten

Binnen het tuchtrecht gelden normen die zorgpersoneel onderling met elkaar afspreekt. Belangrijk uitgangspunt is dat niet elke fout wordt afgestraft, zegt Klok.

'Overal worden fouten gemaakt, maar de tuchtrechter kijkt ook of een fout verwijtbaar is. Of er dus opzet in het spel is.'

'Niet iedereen is juridisch onderlegd'

Patiënten die vinden dat hen onrecht is aangedaan, maar zelf de weg binnen het tuchtrecht niet goed kunnen vinden, hebben vanaf nu de mogelijkheid om een tuchtklachtfunctionaris in te schakelen. Die helpt bij het formuleren van een klacht. Een goede ontwikkeling, vindt Klok.

'Daar was wel behoefte aan, ja. Wij bieden patiënten zelf ook advies en je merkt dat het voor veel mensen best ingewikkeld is. Niet iedereen is juridisch onderlegd. Je moet goed weten welke van je rechten in het geding zijn en bovendien zijn mensen vaak heel geëmotioneerd. Dus een beetje hulp is nooit weg.'



Voor het indienen van klachten zouden zo min mogelijk drempels moeten zijn Edwin Klok - Directeur Zorgbelang Groningen

Extra drempel

Wie besluit een klacht in te dienen, moet door de nieuwe regels nu eerst vijftig euro griffierecht betalen. Dat geld krijg je terug als je klacht gegrond wordt verklaard. Door die maatregel moet de druk op het tuchtrecht verminderen. Het zorgt voor gemengde gevoelens bij Klok.

'We vinden eigenlijk dat er zo min mogelijk drempels moeten zijn als het gaat om indienden van klachten. Je kunt klachten namelijk ook zien als een gratis advies voor kwaliteitsverbetering. Maar we snappen de afweging wel, om procedures toch wat te kunnen versnellen. Je moet ervoor waken dat het systeem verstopt raakt.'

'Het moet geen schandpaal worden'

Ook met het feit dat de namen van berispte artsen vanaf nu niet altijd meer openbaar gemaakt worden, is Klok niet helemaal gelukkig. Publicatie hangt nu van de zwaarte van het vergrijp af.

'We hebben liever zo veel mogelijk transparantie, maar voor artsen is een tuchtklacht altijd heel belastend. Ik dus snap ook wel dat er door het tuchtcollege even nagedacht wordt welke maatregelen wel en niet op de website komen. Het moet geen schandpaal worden.'