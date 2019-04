Slimmer prikken moet angst en pijn bij kinderkanker-patiëntjes wegnemen

Dat stelt kinderarts-in-opleiding Erik Loeffen van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in zijn proefschrift 'Perfect Pitstops'.

Bijwerkingen evalueren en behandelen

'In de Formule 1 zijn regelmatig pitstops nodig zijn om de auto op te knappen en beter af te stellen. Zo zijn er in de behandeling van kinderkanker regelmatig 'pitstops' nodig om bijwerkingen te evalueren en behandelen. De behandeling van kanker is een zwaar en langdurig traject. Het verhogen van de kwaliteit van leven van kinderen tijdens en na deze behandeling is een belangrijke stap naar betere zorg voor kinderen met kanker.'

Overlijden aan bijwerkingen

De behandelingen voor kinderkanker zijn in de afgelopen decennia sterk verbeterd. Zo stierven zestig jaar geleden nog vrijwel alle kinderen aan leukemie, terwijl nu negen van de tien kinderen deze ziekte overleeft.

'De behandeling was steeds gericht op genezing', legt Loeffen uit. 'Maar kan wel ernstige bijwerkingen hebben. Soms zijn die zo ernstig dat een kind overlijdt aan de bijwerkingen, bijvoorbeeld een infectie of bloeding.'

Problemen op lange termijn

Maar ook als kinderen niet overlijden aan de bijwerkingen, kunnen ze er veel last van hebben. Op korte termijn gaat dat bijvoorbeeld om pijn, haaruitval en angst. Op de lange termijn kunnen er door de behandeling hartproblemen ontstaan, onvruchtbaarheid, groeiachterstand, een lagere intelligentie en psychische klachten.

Richtlijn prikken

Om meer aandacht voor het welzijn van het kind tijdens de behandeling te krijgen en bijwerkingen te voorkomen, richt Loeffen zich in zijn proefschrift op ondersteunende zorg, bijvoorbeeld het voorkomen van pijn tijdens prikken. 'Kinderen met leukemie worden in twee jaar meer dan honderd keer geprikt. Dat kan veel angst geven en op lange termijn tot een angststoornis en zorgmijding leiden.'

Op basis van bestaande onderzoeken ontwikkelde Loeffen in samenwerking met experts en patiënten een internationale richtlijn prikken. 'De richtlijn raadt bijvoorbeeld aan om altijd verdovende zalf te gebruiken, beenmergpuncties altijd onder volledige narcose uit te voeren en altijd aan het kind te vragen hoe die afgeleid wil worden.'

Loeffen promoveert op 3 april aan de RUG.

Voor de geïnteresseerde: lees hier het volledige proefschrift van Erik Loeffen.