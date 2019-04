De Onafhankelijke Raadsman Gaswinning Leendert Klaassen vindt dat er snel een eind moet komen aan de onduidelijkheid en het wantrouwen in het aardbevingsgebied in Groningen. Dat staat in de jaarrapportage over 2018, die dinsdag is gepubliceerd.

'Er moet snel een einde komen aan de gas-chaos in Groningen. Het lange wachten doet het vertrouwen in Groningen niet goed, valt in de rapportage te lezen. Klaassen: 'Het wantrouwen is inmiddels wijdverbreid, en ik geef de mensen geen ongelijk.'

On-Nederlands

Klaassen vraagt aandacht voor deze 'on-Nederlandse situatie' in het aardbevingsgebied. 'De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen kwam in 2018 erg langzaam op gang. De laatste maanden gaat het gelukkig beter, al wacht de helft van de 22.000 schademelders nog steeds op een eerste afspraak. Voor de betrokkenen is het wrang dat de overheid niet in staat is gebleken de schadeafhandeling snel en soepel over te nemen', aldus Klaassen.

