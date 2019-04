Midden-Groningen verhoogt ozb met tien procent

Deze maatregel is onderdeel van een bezuinigingspakket van ruim vijf miljoen euro om het begrotingstekort op te lossen.

'Erg zuur'

Wethouder Erik Drenth: 'Het is erg zuur dat we nu de belasting moeten verhogen. Zonder de problemen in de jeugdzorg was dit niet nodig geweest. Den Haag heeft besloten dat de gemeente deze taken uit moet voeren, maar heeft tegelijk fors gesneden in de budgetten. Dat voelen onze inwoners nu. Dat is een vervelende conclusie, maar het kan niet anders. Het college vindt de financiële stabiliteit van Midden-Groningen nu en in de toekomst erg belangrijk.'

Jeugdzorg

In februari werd al bekend dat Midden-Groningen vijf miljoen euro moet bezuinigen. Wethouder Drenth: 'Niets doen is geen optie. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort van onze gemeente verder oplopen. We maken de begroting sluitend en maken ons tegelijkertijd grote zorgen om tekorten in de jeugdzorg. Om dat risico op te kunnen vangen, is een grotere reserve nodig dan we nu hebben.'

Niets doen is geen optie Erik Drenth - wethouder

Algemene reserve

Door vijf miljoen te bezuinigen wordt niet alleen het begrotingstekort opgelost, maar is er ook jaarlijks 750.000 euro beschikbaar om toe te voegen aan de algemene reserve. Omdat de reserve ook met die maatregel te klein is om de risico's die met de jeugdzorg als een forse opgave op de gemeente afkomen het hoofd te bieden, ziet het college zich genoodzaakt de ozb te verhogen.

Met de maatregel kan Midden-Groningen jaarlijks 2,3 miljoen euro aan de algemene reserve toevoegen.

Ingrepen in gemeentelijke organisatie

De bezuinigingsmaatregelen die het college aan de raad voorlegt, betreffen zowel ingrepen in de gemeentelijke organisatie als bezuinigingen op subsidies aan externe organisaties. De voorstellen bevatten nu nog geen bezuinigingen op het gebied van jeugdhulp en WMO. Het college komt daarvoor op een later moment met voorstellen.

De gemeenteraad bespreekt de bezuinigingsvoorstellen op 11 april met de raadscommissie.

