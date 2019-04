Man bedreigt willekeurig stel met pistool: tien maanden cel

Voor het dreigen met een pistool moet een 31-jarige man uit Veendam tien maanden de cel in. De man bedreigde op 17 oktober op een parkeerplaats een willekeurig stel in een auto. Het vonnis is gelijk aan de eis van de officier twee weken geleden.

De rechtbank vindt bewezen dat de man zich niet alleen schuldig heeft gemaakt aan bedreiging maar ook aan verboden wapenbezit.

Bedreigd en klemgereden

Het stel werd zonder pardon op een parkeerplaats door de Veendammer bedreigd met een wapen. Daarop reden ze op hoge snelheid de parkeerplaats af en belden de politie. Toen ze na de melding weer terug reden naar de parkeerplaats om te kijken of de man er nog was, werden ze door de Veendammer klemgereden. Op dat moment kwam de politie aanrijden.



Geïntimideerd

De Veendammer werd aangehouden. De man had inderdaad een wapen in zijn auto liggen. Dat werd in beslag genomen. Hij wilde het stel niet bedreigen, zei de man twee weken geleden tegen de rechters. Hij voelde zich al een tijd lang geïntimideerd door een familie in Veendam en dacht dat hij werd bedreigd.