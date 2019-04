Tatoeëerder randde vrouwen aan: 'Ik kwam in een soort roes terecht'

Dat stelde de officier van justitie vandaag voor als straf. Van de drie jaar cel, zou één voorwaardelijk moeten zijn.

Hand in sportbroekje

Drie vrouwen, waaronder een minderjarige (17), deden eind 2017 en begin 2018 aangifte. Ze waren aangerand in de tattooshop van de Tolberter in Groningen. De man stak bij de 17-jarige een hand in haar sportbroekje, terwijl hij op haar bovenbeen een tattoo zette. Het meisje was voor de derde keer in de shop en die keer voor het eerst alleen.

Het meisje zei tegen de man dat hij moest stoppen. 'Dan neem je de volgende keer toch weer je moeder mee', reageerde de man. Ontucht vond de officier van justitie in dit geval bewezen.

De vrouwen werden overrompeld, tijdens het tatoeëren stap je niet ineens uit de stoel Officier van justitie

Verkrachting bij zetten clitorispiercing

De twee andere vrouwen kregen een clitorispiercing. De man duwde daarbij meermalen zijn vinger bij hen naar binnen. 'Hier is sprake van seksueel binnendringen, oftewel verkrachting', zei de officier.

De officier tilde er zwaar aan dat de tatoeëerder de vrouwen overrompelde. De slachtoffers waren op dat moment even aan hem overgeleverd. 'Tijdens het tatoeëren stap je niet ineens uit de stoel', zei de officier.

Ontkenning

Het derde slachtoffer las op Facebook dat de tatoeëerder was aangehouden voor aanranding en verkrachting. Zij stapte daarop met haar verhaal naar de politie. De man ontkent deze beschuldiging.

Ik kwam tijdens het concentreren in een soort roes terecht Beschuldigde tatoeëerder

Eerder veroordeeld

De Tolberter werd in 2012 al eens voor vergelijkbare feiten veroordeeld tot twaalf maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk. Hij pakte na het uitzitten van zijn straf zijn beroep als tatoeëerder en piercer weer op. De man zei dat hij niet doelbewust de vrouwen aanrandde.

'Ik kwam tijdens het concentreren in een soort roes terecht', zei hij tegen de rechters.

Roerig leven

De Tolberter heeft een roerig leven achter de rug, waarin drugs en prostitutie een rol hebben gespeeld. Zijn grootste dieptepunt noemde de man de moord op zijn neefje en nichtje, in 2005.

De kinderen van zijn zus werden in Tolbert vermoord door haar toenmalige vriend Avi C. Hij werd begin 2010 in hoger beroep veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor dubbele doodslag.

De advocaat vroeg de rechter om de Tolberter alleen te veroordelen voor de twee feiten die door de man zijn bekend. Een kortere celstraf is dan volgens hem op zijn plaats.

Behandeling geëist

Bovenop de celstraf en het beroepsverbod eist de officier dat de man zich laat behandelen. Ook eist hij voor één slachtoffer een schadevergoeding van 1500 euro.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Lees ook:

- Derde aangifte tegen tatoeëerder in Stad die handen niet thuis hield

- Tatoeëerder in Stad hield handen niet thuis