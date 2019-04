Koerier met miljoenen aan xtc moet drie jaar de cel in

De man werd in juli 2017 van de weg gehaald bij een verkeerscontrole op de A28 bij Assen.

Pillen in dozen

Toen politieagenten hem vroegen of ze in de laadruimte van zijn bus mochten kijken, vond de Groninger dat geen probleem. In de laadruimte stonden zes dozen met de tekst 'Pas op, breekbaar'. De man deed ook niet moeilijk toen de agenten in de dozen wilden kijken en maakte er zelfs één open. Er bleken duizenden pillen in te zitten.

Miljoenen euro's straatwaarde

De man ontkent dat hij wist dat de pillen met een straatwaarde van miljoenen euro's in zijn busje lagen. De rechtbank vindt dat hij als professioneel koerier had moeten controleren wat hij vervoerde.

Vage kennis

De man verklaarde dat hij de dozen in opdracht van een vage kennis vervoerde. Hij had ze opgehaald bij een fastfoodrestaurant in Almelo en moest ze bij dezelfde fastfoodketen in Assen afleveren.

Hij had geen vrachtbrief en geen gegevens van zijn klant of de ontvanger van de dozen. Die had hij wel moeten hebben, vindt de rechtbank. Nu heeft hij het risico genomen dat het foute boel was.

Lagere straf

Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden vier jaar cel. Die eis vindt de rechtbank te hoog.

