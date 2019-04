Wie heeft er plek voor de huisraadbank?

In een huisraadbank zijn meubels uit te zoeken (Foto: ANP Photo (archief))

'Als particulieren ons nu meubels aan willen bieden, dan moet ik nee verkopen helaas', vertelt Irma van der Meij van de huisraadbank. 'Ik heb er geen plek voor.'

Huisraadbank

De huisraadbank zamelt meubels in voor mensen die er zelf geen geld voor hebben. Hetzelfde idee als een voedselbank dus, maar dan met meubilair.

'Maar een verschil is wel dat maatschappelijke organisaties hier een afspraak maken, het is dus geen winkel of een kringloopzaak', legt Van der Meij uit.

Klanten zijn bijvoorbeeld cliënten van de GGZ, nieuwkomers van Humanitas of mensen die geen verzekering hebben na een huisbrand. Ook mensen die al bij de voedselbank komen, zijn welkom.



Ondernemers hebben hun opslag zelf weer nodig Irma van der Meij - huisraadbank

Ruimte nodig

Maar zolang de huisraadbank dus geen vaste ruimte heeft, moet er nee verkocht worden als er nieuwe spullen aangeboden worden. Als er toch wat binnenkomt, wordt dat bij de spullenbank (een ander initiatief) geplaatst en moet het snel weg.

Van der Meij zoekt een plek van zo'n 100 vierkante meter waar de huisraadbank haar inventaris neer kan zetten. 'En het moet schoon en droog kunnen staan.'

Contact met ondernemers uit Midden-Groningen heeft tot nu toe niks opgeleverd. Van der Meij wijt het aan de groeiende economie: 'Ondernemers hebben hun opslag zelf weer nodig.'