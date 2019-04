Meld hier onveilige verkeerssituaties bij jou in de buurt!

De Eeldersingel is een berucht punt in Stad (Foto: Google Street View)

Die onveilige verkeerssituatie kun je nu met ons delen. Samen met de andere regionale omroepen inventariseert RTV Noord de komende twee weken meldingen die jij doet.

Hoe onveilig is het?

Zo krijgen we namelijk een beeld van gevaarlijke plekken, kunnen we de verkeersveiligheid in de provincie onder de loep nemen. Vanaf 3 mei zullen we de uitkomsten van dit onderzoek publiceren, waarin onder andere de volgens jullie gevaarlijkste verkeerssituaties bekend worden gemaakt.

Hoe doe je mee?

Zoek in onderstaande kaart door in te zoomen de verkeerssituatie die jij onveilig vindt. Klik rechtsboven op 'Voeg een punt toe' en klik vervolgens op dat punt in de kaart. Daarna kun je invullen wat voor situatie dat is en waarom je dit een gevaarlijk punt vindt.

