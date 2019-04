FIOD doet inval bij beheerders goksites, legt beslag op 30 miljoen euro

De fiscale opsporingsdienst FIOD heeft in een onderzoek naar illegaal online gokken en witwassen voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd.

Meerdere bronnen bevestigen aan RTV Noord dat het gaat om het bedrijf Simbat Entertainment Systems Ltd. uit Usquert. Dat is eigenaar van talloze goksites. De FIOD wil hier niet op reageren.

Doorzoeking

Er zijn dinsdag vier woningen en een bedrijfspand onderzocht. Vier mannen en een vrouw worden verdacht van betrokkenheid en het witwassen van inkomsten, maar ze zijn niet aangehouden.

De dienst heeft naast administratie ook beslag gelegd op drie auto's en op ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen en onroerend goed in Nederland en daarbuiten.

Mogelijk 50 miljoen omzet

Het OM vermoedt dat de verdachten allerlei structuren hebben opgezet met vennootschappen om online gokspellen aan te kunnen bieden in binnen- en buitenland.

Zonder vergunning is dat strafbaar. Mogelijk is er tussen 2012 en 2017 zeker 50 miljoen euro omgezet, die deels zou zijn geïnvesteerd in onroerend goed.

Geen controle

De overheid bestrijdt illegaal gokken op internet, omdat er geen controle is op een eerlijke gang van zaken. Geldstromen en verdiensten blijven bovendien uit het zicht van de overheid.

