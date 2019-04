Kleindochter brengt historisch boek van haar opa opnieuw uit

Het wordt gedetailleerd beschreven door de Tolberter schrijver Wytze Keuning in zijn roman De Fakkel uit 1942. Het boek wordt nu opnieuw uitgegeven in een bewerking van zijn kleindochter Marjan Keuning.

Het leven in een Gronings dorp rond 1900

'Het is een boek over een dorpsgemeenschap waarin hij zelf is opgegroeid', vertelt Marjan Keuning in haar huis in Gasselternijveen. 'Het leven in een Gronings dorp rond 1900 wordt door hem tot in detail uitgelegd.'

Zo is een hoofdrol in het boek weggelegd voor molenaarszoon Jans Miede, tot in detail beschrijft de Tolberter de werking van de korenmolen.

Wytze Keuning



Een beer die hij voor dekking aanbood

Wytze Keuning wordt in 1876 als zoon van een cafébaas in Tolbert geboren. 'Wel een caféhouder die er van alles bij deed', vult Marjan aan. 'Zo had hij ook een beer, een mannetjesvarken, die hij voor dekking aanbood en waarmee hij naar keuringen ging.'

Wytze Keuning wordt uiteindelijk onderwijzer en staat onder meer in Niekerk, Meeden en Groningen voor de klas. Hij publiceert in zijn leven meerder boeken. Behalve de nu opnieuw uitgebrachte De Fakkel ook Osaka, een historische roman over een Indiase prins. Ook is hij muziekrecensent voor het Nieuwsblad van het Noorden.

Het Westerkwartiers is het Westerkwartiers gebleven

Zij roman De Fakkel wordt opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting Oudheidkamer Fredewalda in Tolbert. Kleindochter Marjan werd ingeschakeld het boek van haar opa te bewerken.

'Het origineel is in ouderwets Nederlands', vertelt ze. 'Vaak nogal langdradig. Ik heb geprobeerd het Nederlands wat hedendaagser te maken.'

De Groningstalige dialogen liet ze vrijwel ongemoeid. 'Het Westerkwartiers is helemaal het Westerkwartiers gebleven.'

Oudheidkamer Fredewalda in Tolbert

De historische roman over Tolbert wordt zaterdag 6 april in de Oudheidkamer Fredewalda in Tolbert gepresenteerd. De heruitgave van De Fakkel wordt uitgegeven door Uitgeverij EigenZinnig uit Tolbert.