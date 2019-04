Coalitie Hunze en Aa's telt vier partijen

De vier partijen hebben samen dertien van de drieëntwintig zetels in het dagelijks bestuur en vormen daarmee een meerderheid.

Akkoord in april

Onder leiding van procesbegeleider Ina Middelkamp zijn na de verkiezingen verkennende gesprekken gevoerd, waarin Water Natuurlijk als grootste partij het voortouw nam.

De vier partijen hebben voldoende vertrouwen in elkaar om tot een coalitieakkoord te kunnen komen. De partijen streven ernaar het akkoord in april te presenteren.

Inge Eshuis (Water Natuurlijk), Fien Heeringa (PvdA), Jan Batelaan (geborgd ongebouwd) en Tjip Douwstra (ChristenUnie) zijn de beoogde bestuursleden in het Dagelijks Bestuur.

