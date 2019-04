Zes jaar cel geëist voor reeks inbraken met 'briefjesmethode'

In een gestolen auto met vervalste kentekens reed de man door de stad. In diverse wijken speurde hij bij woningen. Vervolgens sloeg hij zijn slag als de bewoners niet thuis waren. Dat deed hij tussen begin maart en eind april 2018.

Briefje tussen de deur

Bij zijn tactiek gebruikte hij veelal papiertjes. Die propte hij tussen de deurkozijnen van de woningen. Die werkwijze staat bekend als de 'briefjesmethode'.

's Avonds ging hij na of het papiertje verdwenen was. Als dat zo was, dan waren de bewoners thuis geweest en brak hij niet in.

Drugs

De Groninger greep uit verschillende woningen goederen zoals spaarpotten, pinpassen, geld, sieraden, laptops, sleutels van een camperbus en diverse auto's, erfstukken en muntverzamelingen.

De buit bracht hij naar een opkoper in Utrecht. Reden van de inbraken: een zucht naar drugs.

Bekeuringen op de mat

Ook twee auto's waren niet veilig voor de man. De gestolen auto waar hij in rond reed had vervalste kentekenplaten van een andere auto van hetzelfde type. De eigenaresse van die auto kreeg plots bekeuring op bekeuring op de mat. De vrouw zou geflitst zijn op plekken waar ze nooit met de auto kwam.

'Ik heb mijn betaalde bekeuringen bij het CJIB voor de heldeuren weg moeten halen, want ik moest eerst bewijzen dat ik het niet was.'

Vondst dna

Vanaf dat moment werd de inbreker gelinkt aan andere, gelijksoortige inbraken in diezelfde periode. Ook liet de man zijn dna op papiertjes achter, die hij tussen kozijnen had gepropt.

Hij werd op camerabeelden herkend bij pinautomaten, waar hij met de gestolen bankpassen wilde pinnen. De man werd aangehouden met een kofferbak vol inbrekersgerei, waaronder een koevoet en schroevendraaiers.

Drugs in de gevangenis

'Ik kan het me niet goed herinneren', zei de man dinsdag op zitting. De meeste inbraken bekende hij. Per dag gebruikte de man 165 euro aan drugs. Zodoende was hij op jacht naar spullen van waarde.

'Maar drugs krijg ik niet alleen buiten, maar ook binnen de muren van de gevangenis. Twee tot drie keer per week cocaïne', zei de man.

Crimineel netwerk

De man heeft een fors crimineel netwerk opgebouwd. In 2012 werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel en in 2017 mocht hij 12 maanden brommen voor soortgelijke feiten. Hij zit nu ruim negen maanden in voorarrest.

Er wordt gesuggereerd dat de man meer inbraken in Stad op zijn kerfstok heeft, maar daarvan ontbreken harde bewijzen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in deze zaak.