'Mensen op het platteland zijn niet zo gauw bereid de buren te verraden. En er zal ook wel begrip zijn, mensen voelen zich monddood gemaakt. En dan komen ze soms tot extreme maatregelen.'

'Bovendien: Opsporing Verzocht is een landelijk programma. En de daders moeten toch hier uit de buurt komen.'

Wie werden er bedreigd?

De bedreigingen waren gericht aan wegenbouwer Avitec in Nieuw-Buinen. Het bedrijf kreeg een dreigbrief, omdat het meewerkt aan de bouw van het windmolenpark De Drentse Monden en Oostermoer, langs de Gronings-Drentse provinciegrens.

Vanwege die bedreiging leverde Avitec de opdracht weer in. Het was eerder al het doelwit van asbestdumping in Delfzijl.

Ook gedeputeerde Fleur Gräper kreeg een dreigbrief. Daarvan is aangifte gedaan.

'Het is onmacht'

Gosewehr gaat ervan uit dat het soms felle verzet tegen de komst van windmolens niet zomaar verdwijnt.

'Mensen die boos zijn, zijn niet voor rede vatbaar. Het kan heel lang doorgaan. Het is onmacht. Als de emoties oplopen, gaat het verstand weg.'

Het kan volgens Gosewehr wel minder worden, als mensen gecompenseerd worden of meedelen in de opbrengst van de windparken.

'Als je mensen blijvend het gevoel geeft van slikken of stikken. dan is het lastig. Dan komt er nog heel wat achter weg. Mensen zien wel dat andere vormen van energie nodig zijn, maar willen geen tweehonderd meter hoge windmolen in de achtertuin. Daar word je ook niet vrolijk van, maar boos.'

