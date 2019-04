Warming-up: FC Groningen - De Graafschap

Na de winterstop haalde FC Groningen al twintig punten. De nederlaag van drie dagen geleden tegen AZ, betekende pas de tweede nederlaag na de winter. Qua punten en tegengoals is er ook niks waar FC Groningen zich zorgen over hoeft te maken. Het wordt echter wel weer tijd voor een groen-wit doelpunt, want dat is al even geleden.

De vorm: FC Groningen

Door de nederlaag tegen AZ is FC Groningen weer afgezakt naar het rechterrijtje. Het staat echter erg dicht bij elkaar. Het verschil met nummer zeven Vitesse is op dit moment zes punten.

Die zevende plek geeft recht op de play-offs. Als Ajax echter de beker wint, dan geeft ook de achtste plek recht op deelname aan de verlenging van de competitie. Op die achtste plaats staat nu Willem II en het verschil met de Tilburgers is slechts twee punten.



Weinig tegendoelpunten

De verdediging staat na de winterstop als een huis en FC Groningen krijgt erg weinig doelpunten tegen. Vandaag moet er toch enigszins gepuzzeld worden. Het is nog niet honderd procent zeker dat Mike te Wierik kan spelen (waarschijnlijk wel) en Jeffrey Chabot is geschorst. Samir Memisevic zakt in ieder geval een linie terug.

Tevens lijkt Mo El Hankouri eindelijk een basisplaats te krijgen van Danny Buijs. De vleugelspeler laat elke week weer zien dat hij ontzettend goed kan voetballen en in staat is om iets te creëren. Juist dat is wat FC Groningen nodig heeft.



De vorm: De Graafschap

De Superboeren zijn in een heftig gevecht om degradatie verwikkeld. Het team van scheidend trainer Henk de Jong heeft op dit moment alleen Emmen en NAC nog onder zich staan. Toch wist De Graafschap twee van de laatste drie uitwedstrijden met ruime cijfers te winnen. Wat dat betreft gloort er dus hoop aan de horizon. Moet wel gezegd worden dat Groningen na de winter alle thuiswedstrijden heeft gewonnen.

Afgelopen weekend werd er met 2-1 verloren van Heracles, terwijl het team van De Jong veel sterker was. Ze zullen dus niet helemaal zonder zelfvertrouwen naar Groningen afreizen.

Waar moeten we op letten?

Lukt het Groningen om het spel een keer te maken, maar ook om weer eens te scoren. Op drie maart, in de wedstrijd tegen VVV, scoorde FC Groningen voor de laatste keer. Bel Hassani was toen, met zijn doelpunt in de 64ste minuut, matchwinner. Dat betekent dat er al bijna driehonderd minuten niet gescoord is door de FC.

Daarnaast gaat Mo El Hankouri vandaag voor het eerst starten in de basis. Als invaller laat hij continu zien dat hij klaar is voor de basis. Elke wedstrijd heeft hij wel een paar acties waar gevaar uitkomt en waardoor Groningen gevaarlijk kan worden. De vraag is nu dus of hem dat ook lukt als hij vanaf het begin mag starten.

Historie

FC Groningen en De Graafschap stonden vijftien keer tegenover elkaar in Groningen voor een wedstrijd in de eredivisie. Tien keer won Groningen, twee keer werd het gelijk en drie keer trokken de Superboeren aan het langste eind.

Blessures / schorsingen

Chabot (geschorst), Te Wierik en Mahi zijn twijfelgevallen.

Vermoedelijke opstelling FC Groningen:

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Reis, Bel Hassani, El Hankouri, Doan; Bruns en Sierhuis.