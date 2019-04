Verdachte over inval FIOD in Usquert: 'Ik heb niets illegaals gedaan'

Eén van de panden waar de FIOD dinsdag binnen is gevallen in verband met een onderzoek naar illegaal online gokken staat in Usquert en is van verdachte Willie A. uit hetzelfde dorp.

Dat bevestigt A. zelf desgevraagd aan RTV Noord. A. stelt dat hij het FIOD-onderzoek met vertrouwen tegemoet ziet. Hij zou alleen softwareleverancier zijn geweest voor het bedrijf Simbat Entertainment Systems Ltd.

Simbat, dat is gevestigd op de Seychellen, is eigenaar van talloze goksites. Op deze sites konden klanten met een 0909-nummer inzetten doen. Zonder vergunning is dat strafbaar.



Onderzoek van FIOD

De fiscale opsporingsdienst FIOD De fiscale opsporingsdienst FIOD onderzocht dinsdag vier woningen en een bedrijfspand. Vier mannen en een vrouw worden verdacht van betrokkenheid en het witwassen van inkomsten, maar ze zijn niet aangehouden. Een van hen is Willie A. uit Usquert en één woning staat dus in Usquert. De dienst heeft naast administratie ook beslag gelegd op drie auto's en in totaal op ruim 30 miljoen euro op bankrekeningen en onroerend goed in Nederland en daarbuiten.

'Niets illegaals'

'Ik heb niet illegaals gedaan', reageert Willie A. zelf. 'Ik denk dat dit een zwaar opgeblazen zaak is, en dat de FIOD zich voor het karretje heeft laten spannen van de kansspelautoriteit, die al heel lang in de clinch ligt met Simbat. Dat bedrijf is overigens al ruim anderhalf jaar geleden gestopt. En mijn eigen bedrijf nog veel langer geleden.'

Hij zegt de eigenaren van Simbat wel te kennen maar wil verder weinig over hen kwijt: 'Het zijn geen Nederlanders en ze wonen buiten Europa.'

Geen commentaar

De FIOD wil geen commentaar geven op de publicatie van de betrokken bedrijven en personen.



De overheid bestrijdt illegaal gokken op internet, omdat er geen controle is op een eerlijke gang van zaken. Geldstromen en verdiensten blijven bovendien uit het zicht van de overheid.

