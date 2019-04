Holwierde en Wagenborgen krijgen kunstgrasveld

De gemeente Delfzijl gaat meerdere voetbalvelden vernieuwen en vervangen. De verenigingen in Holwierde en Wagenborgen krijgen beiden een kunstgrasveld. Ook worden twee natuurgrasvelden van Farmsum en Woldendorp vernieuwd.

Daarnaast krijgt de atletiekbaan van atletiekvereniging Fivelstreek in Delfzijl een nieuwe toplaag.

Slechte toplaag en drainage

De huidige natuurgrasvelden van de voetbalclubs hebben een slechte drainage. Ook de toplaag is niet meer wat het geweest is. Daarom gaat de gemeente de velden vernieuwen.

Bij de atletiekvereniging voldoen de baan en een aantal onderdelen daarvan op dit moment niet meer aan de eisen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU).

Met de renovatie wil de vereniging weer jarenlang gebruikmaken van de baan, zonder veel extra onderhoud. Ook kunnen daardoor weer officiële atletiekwedstrijden worden georganiseerd.

Hele jaar bespeelbaar

Wethouder Jan Menninga (Fractie 2014) is blij met de grootschalige aanpak van de velden:

'In principe zijn de kunstgrasvelden straks het hele jaar bespeelbaar en hoeven verenigingen niet meer uit te wijken naar andere velden of zalen. Niet alleen de clubs zelf, maar ook scholen in de dorpen kunnen gebruikmaken van de velden.'