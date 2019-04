Schietbaan Meedhuizen krijgt duurzame verlichting

De Sportschietbaan in Meedhuizen steekt ruim 25.000 euro in het verduurzamen van het complex. Zo wordt de halogeenverlichting van de banen vervangen door LED-lampen.

De vereniging heeft hier dankzij zelfwerkzaamheid en subsidies ruim 16.000 euro voor binnengehaald. De gemeente Delfzijl doet daar 10.000 euro bij.

Interregionale functie

Volgens de gemeente vervult de schietbaan een interregionale functie in Meedhuizen, doordat het een van de weinige faciliteiten is in de buurt. Meerdere schietverenigingen hebben hier hun clubonderkomen en trainingslocatie.

In de toekomst wil de vereniging het gasverbruik naar nul brengen en voor het grootste deel de benodigde energie zelf opwekken.