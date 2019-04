Straks live: Mo El Hankouri maakt basisdebuut; Te Wierik speelt en Mahi uit voorzorg op de bank

FC Groningen neemt het in de 28e speelronde van de eredivisie op tegen De Graafschap. De groen-witten jagen op een plek in de play-offs om Europees voetbal; de gasten uit Doetinchem moeten degradatie zien te voorkomen.

De ploeg van coach Danny Buijs wil de 1-0 nederlaag tegen AZ van afgelopen zaterdagavond achter zich laten. Ron Vlaar maakte met zijn doeltreffende kopbal een einde aan de ongeslagen reeks (zeven wedstrijden) van de FC. De thuisploeg staat tiende en kan bij een zege weer terugkeren in het linkerrijtje.

Goed spel

De Graafschap speelde in de vorige speelronde goed tegen Heracles Almelo, maar verloor op eigen veld met 1-2. Benschop zette de ploeg van coach Henk de Jong op voorsprong. Doelpunten van Kuwas en Duarte deden het wedstrijdbeeld daarna volledig kantelen. De gasten hebben 25 punten en doen bij een zege uitstekende zaken onderin de eredivisie.

Liveblog

Met een achterstand van slechts één punt op Excelsior kan de ploeg uit de Achterhoek boven de degradatiestreep komen te staan. Kan FC Groningen aanhaken bij de ploegen in het linkerrijtje of verlicht De Graafschap de degradatiezorgen? Volg het duel via onderstaand liveblog:

De opstellingen:

FC Groningen (4-2-3-1)

Padt; Zeefuik, Te Wierik, Memisevic, Handwerker; Reis, Bruns; Doan, Bel Hassani, El Hankouri; Sierhuis.

De Graafschap (4-3-3)

Bertrams; Owusu, Straalman, Van de Pavert, Tutuarima; Matusiwa, Serrarens, Vet; Narsingh, Benschop, Burgzorg.

Scheidsrechter: Joey Kooij

