Stadjer stalkt exen en familie en moet de cel in

Voor het stalken van twee ex-vriendinnen en familieleden van één van hen is een 38-jarige Groninger veroordeeld tot één jaar cel (vijf maanden voorwaardelijk).

Omdat de man een psychische stoornis heeft, moet hij zich van de rechtbank na zijn celstraf verplicht laten behandelen.

Whatsapp-berichten

De slachtoffers kregen soms honderden whatsapp-berichten per dag van de man. Als ze hem blokkeerden, stapte hij over op sms'en, bellen of mailen. Soms nam hij na een tijdje een ander telefoonnummer.

Dat alles gebeurde tussen september 2017 en eind december afgelopen jaar. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden gaf de man toe dat hij zich 'als een idioot' had gedragen.

Kinderen

Met zijn ene ex-vriendin is de man jarenlang samen geweest. Toen de vrouw na de scheiding in 2017 ontdekte dat de man zichzelf verwaarloosde en dat negatieve invloed op de kinderen had, hield ze ze thuis. Daarmee haalde ze zich de woede van de man op de hals.

Het begon in september dat jaar met een appje met daarin een filmpje van een auto die werd aangereden en daarbij de tekst 'Heerlijk'. Zijn ex-vriendin reed in zo'n zelfde auto.

Daarna begon het ziekelijke mailen, appen en bellen volgens de vrouw. Ook kwam de Groninger langs en trapte hij een keer een deur in. Hij begon ook haar zus en vader lastig te vallen.



Ik voelde me opgejaagd wild Slachtoffer

Schadevergoeding

Een vrouw met wie hij tot begin vorig jaar een relatie had, viel hij ook lastig, omdat hij niet begreep dat zij het had uitgemaakt. De vrouw heeft recht op 1.000 euro schadevergoeding, vindt de rechtbank.

De impact van het stalken was groot. 'Ik voelde me opgejaagd wild', vertelde ze in de rechtbank.

